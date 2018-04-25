Г. Науседа примет участие в виртуальном саммите «Инициативы трех морей»

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа удаленным способом примет участие в саммите Инициативы трех морей, посвященном перспективам сотрудничества стран регионов Балтийского, Черного и Адриатического морей, обсуждению проектов инфраструктуры.
Саммит будет включать две части – политическую дискуссию президентов стран и открытый виртуальный форум.
«Литва считает Инициативу трех морей уникальным региональным средством, которое углубляет стратегическое сотрудничество с США. Трансатлантическая связь является гарантом безопасности нашего региона. Эта платформа направлена на укрепление мягких сил региона через расширение инфраструктуры и технологий», – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе администрации президента.
«Инициатива трех морей», запущенная пять лет назад, объединяет 12 стран Европейского союза, которые находятся между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Цель инициативы – стимулирование экономического сотрудничества в регионе, ускорение развития энергетики, транспортной инфраструктуры и цифровизации.
Цель инициативы – поощрение экономического сотрудничества в регионе, ускорение развития энергетики, транспортного сектора, внедрения цифровых технологий.
В этом году сессию саммита Инициативы трех морей организует Эстония.