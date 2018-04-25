Г. Науседа примет участие в виртуальном саммите «Инициативы трех морей»

«Инициатива трех морей», запущенная пять лет назад, объединяет 12 стран Европейского союза, которые находятся между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Цель инициативы – стимулирование экономического сотрудничества в регионе, ускорение развития энергетики, транспортной инфраструктуры и цифровизации.

саммит Инициативы трех морей в Бухаресте в 2018г./Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Цель инициативы – поощрение экономического сотрудничества в регионе, ускорение развития энергетики, транспортного сектора, внедрения цифровых технологий.

В этом году сессию саммита Инициативы трех морей организует Эстония.