Г. Науседа примет участие в заседании Генассамблеи ООН

Литва в этом году баллотируется в два органа ООН: Совет по правам человека и Исполнительный совет ЮНЕСКО.

В этом году Литва вместе с Латвией и Эстонией празднует 30-летие членства в этой организации. В честь этого президенты трёх Балтийских стран встретятся с Генсекретарем ООН Антонио Гутьерресом.

За кулисами ассамблеи планируется участие президента во встрече Слаженного развития высокого уровня и президента США Джо Байдена в рамках встречи мировых лидеров по вопросам контроля над пандемией COVID-19, а также намечаются двухсторонние встречи.

По сообщению администрации президента, этот визит в Нью-Йорк глава государства также использует и для экономической дипломатии. В программе намечены встречи с представителями американских компаний, которые планируют расширение в Литве.

Традиционно президент встретится с представителями литовской общины в Нью-Йорке и в Чикаго.

Отдельная программа предусмотрена для супруги президенте Дианы Науседене. В Нью-Йорке она встретится с представителями литуанистического образования восточного побережья США, а в Чикаго посетит Кафедру литуанистики Иллинойского университета и литуанистические школы.