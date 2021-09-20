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Г. Науседа примет участие в заседании Генассамблеи ООН

Фото lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа с понедельника по среду примет участие в заседании 76-ой Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке, позднее в Чикаго он встретится с представителями литовской общины. 

Как сообщила Администрация президента, сообщение Г. Науседы намечено на первый день сессии высшего уровня Генассамбели. 

В высказывании президента основное внимание будет уделено глобальным и региональным вызовам: управлению пандемией, миграции, верховенству международного права.

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Литва в этом году баллотируется в два органа ООН: Совет по правам человека и Исполнительный совет ЮНЕСКО.  

В этом году Литва вместе с Латвией и Эстонией празднует 30-летие членства в этой организации. В честь этого президенты трёх Балтийских стран встретятся с Генсекретарем ООН Антонио Гутьерресом. 

За кулисами ассамблеи планируется участие президента во встрече Слаженного развития высокого уровня и президента США Джо Байдена в рамках встречи мировых лидеров по вопросам контроля над пандемией COVID-19, а также намечаются двухсторонние встречи.

По сообщению администрации президента, этот визит в Нью-Йорк глава государства также использует и для экономической дипломатии. В программе намечены встречи с представителями американских компаний, которые планируют расширение в Литве. 

Традиционно президент встретится с представителями литовской общины в Нью-Йорке и в Чикаго. 

Отдельная программа предусмотрена для супруги президенте Дианы Науседене. В Нью-Йорке она встретится с представителями литуанистического образования восточного побережья США, а в Чикаго посетит Кафедру литуанистики Иллинойского университета и литуанистические школы.

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