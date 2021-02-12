Г. Науседа принял верительные грамоты посла России А. Исакова

Администрация президента сообщила, что на встрече речь шла о развитии двусторонних отношений Литвы и России, их перспективах, а также о важности принципа добрососедства в развитии отношений, основанных на доверии и уважении к универсальным ценностям и правам человека.

Г. Науседа также обсудил с послом динамику экономического сотрудничества и двусторонней торговли, культурные связи обеих стран, важность их дальнейшего развития, вопросы поддержания межличностных связей и негативное влияние на них пандемии.