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Г. Науседа принял верительные грамоты посла России А. Исакова

Фото пресс-службы Посольства РФ

Президент Гитанас Науседа в пятницу принял верительные грамоты посла Российской Федерации Алексея Исакова.

А. Исаков сменил на посту посла Александра Удальцова.

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Администрация президента сообщила, что на встрече речь шла о развитии двусторонних отношений Литвы и России, их перспективах, а также о важности принципа добрососедства в развитии отношений, основанных на доверии и уважении к универсальным ценностям и правам человека.

Г. Науседа также обсудил с послом динамику экономического сотрудничества и двусторонней торговли, культурные связи обеих стран, важность их дальнейшего развития, вопросы поддержания межличностных связей и негативное влияние на них пандемии.

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А. Исаков родился в 1960 году, окончил Московский государственный институт международных отношений, начал работать дипломатом в 1982 году, занимал пост директора Департамента Северной Америки Министерства иностранных дел РФ.

А. Исаков был назначен на этот пост 16 октября прошлого года.

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