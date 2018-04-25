Г.Науседа принял верительные грамоты послов Кувейта, Бахрейна и Черногории

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг принял верительные грамоты послов Кувейта, Бахрейна и Черногории.
Как сообщила администрация президента, принимая первыми аккредитованного послом Бахрейна в Литве Мухаммада Абдуллу Гафара и посла Кувейта Наджибу аль-Бадера глава государства обсудил с ними двусторонние экономические отношения, их правовую базу, академические, культурные и туристические обмены, содействующие большему пониманию и контактам между народами двух стран.
Президент подчеркнул, что кувейтских и бахрейнских студентов ждут в литовских университетах.
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