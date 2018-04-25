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Г.Науседа принял верительные грамоты послов Кувейта, Бахрейна и Черногории

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг принял верительные грамоты послов Кувейта, Бахрейна и Черногории.

Как сообщила администрация президента, принимая первыми аккредитованного послом Бахрейна в Литве Мухаммада Абдуллу Гафара и посла Кувейта Наджибу аль-Бадера глава государства обсудил с ними двусторонние экономические отношения, их правовую базу, академические, культурные и туристические обмены, содействующие большему пониманию и контактам между народами двух стран.

  • Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt
  • Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент подчеркнул, что кувейтских и бахрейнских студентов ждут в литовских университетах.

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Президент с новым послом Черногории Будимиром Шегртом говорил о необходимости укрепления двусторонних политических и экономических отношений, обсудил ход переговоров Черногории о вступлении в ЕС, подготовку к саммиту НАТО в Лондоне в начале декабря, а также вопросы безопасности и обороны.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

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