Г.Науседа принял верительные грамоты послов Кувейта, Бахрейна и Черногории

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг принял верительные грамоты послов Кувейта, Бахрейна и Черногории.

Как сообщила администрация президента, принимая первыми аккредитованного послом Бахрейна в Литве Мухаммада Абдуллу Гафара и посла Кувейта Наджибу аль-Бадера глава государства обсудил с ними двусторонние экономические отношения, их правовую базу, академические, культурные и туристические обмены, содействующие большему пониманию и контактам между народами двух стран.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент подчеркнул, что кувейтских и бахрейнских студентов ждут в литовских университетах.