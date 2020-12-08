Г. Науседа приветствует решение Украины присоединиться к санкциям ЕС по Беларуси

Г. Науседа отметил, что Литва рассчитывает на постоянную солидарность Украины в плане отказа покупать электроэнергию с Белорусской АЭС в Островце.

Как сообщается, президенты также обсудили итоги встречи «нормандской четверки» и прогресс в деле урегулирования конфликта на Донбассе.

«Литва выразила твердую поддержку усилиям Украины, направленным на обеспечение территориальной целостности и суверенитета на всей территории Украины», — говорится в пресс-релизе.

Г. Науседа «приветствовал инициативу В. Зеленского о создании многсторонней платформы для решения вопроса о непризнании аннексии Крыма на международной арене и предотвращения дальнейших нарушений прав человека на полуострове», указал президентский офис.

Президент Литвы также подчеркнул постоянно укрепляющееся сотрудничество Украины с НАТО, а также гарантировал поддержку Литвой Украины на ее пути евроатлантической интеграции.

Литовский лидер в этом году планировал посетить Украину, однако визит пришлось отложить из-за карантинных ограничений.

Как сообщает президентское ведомство, главы государств договорились провести конференцию по украинским реформам в июне 2021 года в Вильнюсе.