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TOP,Новости,Политика

Г. Науседа приветствует решение Украины присоединиться к санкциям ЕС по Беларуси

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа в понедельник приветствовал решение Украины присоединиться к санкциям Евросоюза (ЕС) для белорусского режима.

Он озвучил такую позицию в телефонной беседе с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщила группа президента по коммуникации. 

«Мы видим, что ситуация не улучшается. Поэтому очень важно расширение санкций ЕС для белорусского режима. Мы приветствуем решение Украины присоединиться к введенному ЕС пакету санкций для белорусского режима», — сказал Г. Науседа для пресс-релиза. 

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Г. Науседа отметил, что Литва рассчитывает на постоянную солидарность Украины в плане отказа покупать электроэнергию с Белорусской АЭС в Островце. 

Как сообщается, президенты также обсудили итоги встречи «нормандской четверки» и прогресс в деле урегулирования конфликта на Донбассе. 

«Литва выразила твердую поддержку усилиям Украины, направленным на  обеспечение территориальной целостности и суверенитета на всей территории Украины», — говорится в пресс-релизе. 

Г. Науседа «приветствовал инициативу В. Зеленского о создании многсторонней платформы для решения вопроса о непризнании аннексии Крыма на международной арене и предотвращения дальнейших нарушений прав человека на полуострове», указал президентский офис. 

Президент Литвы также подчеркнул постоянно укрепляющееся сотрудничество Украины с НАТО, а также гарантировал поддержку Литвой Украины на ее пути евроатлантической интеграции. 

Литовский лидер в этом году планировал посетить Украину, однако визит пришлось отложить из-за карантинных ограничений. 

Как сообщает президентское ведомство, главы государств договорились провести конференцию по украинским реформам в июне 2021 года в Вильнюсе. 

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