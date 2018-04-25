Г. Науседа призвал главу Польши искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поднял вопрос прав человека на встрече с главой Польши Анджеем Дудой и призвал его искать пути диалога с обществом, так как в соседней стране продолжаются протесты против запрета абортов.
«Неизбежно, как хорошие друзья, мы поговорили и на трудные темы, среди них — о правах человека», — во вторник написал в фейсбуке Г. Науседа.
«Моя позиция ясна — всегда высказываюсь и буду высказываться за сохранение прав и свобод человека и непредвзятый диалог с обществом. Такой позиции я придерживаюсь и в вопросе о репродукционном здоровье женщин в Польше», — добавил он.
Президент Литвы верит, что «одна из старейших демократий в Европе» – Польша — будет искать «конструктивный диалог со всеми общественными группами».
Крупные протесты спровоцировало решение Конституционного Трибунала, что действующие сейчас в Польше законы, разрешающий аборты в случаях патологий плода, противоречат Конституции.
В октябре этого года постановлением Конституционного суда Польши были еще более ужесточены законы об абортах, которые и так были одними из строжайших в Европе.
Главы стран обсудили также совместную борьбу с коронавирусной пандемией, общие стратегии тестирования и вакцинации.
Г. Науседа с А. Дудой, кроме всего прочего, беседовали о бюджете ЕС и Фонде восстановления, его скорейшем утверждении.
«Думаю, что достигнутая компромиссная договоренность с Европейским парламентом о связи правового государства с бюджетом ЕС будет приемлема для всех стран», — утверждает Г. Науседа.
Польша и Венгрия в понедельник блокировали утверждение бюджета ЕС, так как в нем предусмотрено условие, что средства могут быть остановлены, если нарушается принцип верховенства закона.