Г. Науседа призвал главу Польши искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека

Президент Литвы верит, что «одна из старейших демократий в Европе» – Польша — будет искать «конструктивный диалог со всеми общественными группами».

Крупные протесты спровоцировало решение Конституционного Трибунала, что действующие сейчас в Польше законы, разрешающий аборты в случаях патологий плода, противоречат Конституции.

В октябре этого года постановлением Конституционного суда Польши были еще более ужесточены законы об абортах, которые и так были одними из строжайших в Европе.

Главы стран обсудили также совместную борьбу с коронавирусной пандемией, общие стратегии тестирования и вакцинации.

Г. Науседа с А. Дудой, кроме всего прочего, беседовали о бюджете ЕС и Фонде восстановления, его скорейшем утверждении.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

«Думаю, что достигнутая компромиссная договоренность с Европейским парламентом о связи правового государства с бюджетом ЕС будет приемлема для всех стран», — утверждает Г. Науседа.

Польша и Венгрия в понедельник блокировали утверждение бюджета ЕС, так как в нем предусмотрено условие, что средства могут быть остановлены, если нарушается принцип верховенства закона.