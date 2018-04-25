Г.Науседа призвал лидеров EC начать новый этап политики «Восточного партнерства»

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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял участие в видеоконференции лидеров стран-членов Европейского союза (ЕС) и стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство», посвященной приоритетам и направлениям политики ЕС на восточном направлении.

В видеоконференции участвовали руководители институций ЕС, лидеры стран-членов Сообщества и стран-участниц «Восточного партнерства».

В обращении к лидерам ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства» Президент подчеркнул необходимость назвать четкое стратегическое направление «Восточного партнерства».

«На драматичные изменения в мире необходимо отвечать, формируя амбициозную политику «Восточного партнерства». Мы должны сделать все, чтобы зона верховенства права и уважения к правам человека была и за пределами ЕС, по соседству с нами. Чтобы провести это в жизнь, нужна четкая стратегическая дорожная карта политики, охватывающая весь регион «Восточного партнерства». Также намечаются конкретные шаги в направлении реализации этой дорожной карты», — сказал Президент.

Руководитель Литвы призвал европейских лидеров не довольствоваться больше нынешним status quo и начать новый этап политики «Восточного партнерства». Политическая воля к углублению сотрудничества между Евросоюзом и восточными партнерами, стратегическое внимание институций ЕС и взаимные обязательства являются факторами, обуславливающими прогресс.

Президент обратил внимание на то, что «часть стран региона «Восточного партнерства» уже столкнулась с конвенционными и гибридными проявлениями российской агрессии, так что измерение безопасности должно быть интегральной и важной частью этой политики». По его словам, «ЕС выражает и будет выражать поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности стран-участниц «Восточного партнерства».

Обращаясь к лидерам стран, глава государства напомнил о политике ядерной безопасности ЕС. Президент обратился к Премьер-министру Белоруссии, призвав эту страну сотрудничать с ЕС и выполнить требования и рекомендации по стресс-тестам до введения в эксплуатацию новой атомной станции. Руководитель страны напомнил, что Литва решительно отказывается покупать электроэнергию, которая будет вырабатываться на небезопасной Белорусской АЭС.

Президент выразил всестороннюю поддержку восточным партнерам ЕС за их усилия по проведению в жизнь реформ, достижению сближения с ЕС. «Я надеюсь, что экономическая интеграция и политическая ассоциация государств «Восточного партнерства» с ЕС – это основа безопасной, процветающей и единой Европы», — сказал Президент.

Политическая программа ЕС «Восточное партнерство» создана в 2009 году, она объединяет страны-члены ЕС и шесть государств Восточной Европы: Молдавию, Армению, Грузию, Белоруссию, Азербайджан и Украину.

Группа по вопросам коммуникации президента