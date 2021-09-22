Г. Науседа призвал ООН помочь в разрешении миграционного кризиса в Литве

Он акцентировал важность солидарности всех стран.

«Мы все должны активно бороться с незаконной доставкой людей, разрушать модель деятельности нелегальных торговцев людьми, сдерживать мигрантов от риска собственной жизнью. Требуются серьезные дискуссии о том, как не разрешать одной стране посредством незаконной миграции оказывать давление на другую страну», – отметил президент.

«Мы должны четко заявить, что людей нельзя использовать как инструменты», – добавил он.

В этом году в Литву через границу с Беларусью незаконно попали более 4,1 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

Глава государства также акцентировал, что президентские выборы в этой соседней стране, победителем которых в прошлом году был объявлен Александр Лукашенко, были фальсифицированными, а любые попытки объединения общества подавляются силой.

В своей речи президент Литвы также поднял и проблему продолжающейся аннексии Крыма, призывая международную общественность усиливать политику непризнания и защищать права местных жителей.