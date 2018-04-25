Г. Науседа призвал остановить конфликт правящих и «аграриев» в сейме

«Инцидент происходит в дорогое, одни водитель чем-то мешает другому водителю. В итоге инцидент завершается летально, оба теряют жизнь потому, что ни один из них не может остановиться. Если один что-то делает, другой делает еще больнее», – рассказал Г. Науседа.

«Давайте не будем это делать в нашей парламентской ситуации. Если кто-то чувствует себя задавленным, задеты чьи-то амбиции, не будем пасовать этот мяч дальше, ведь все это может завершиться таким конфликтом, из которого не будет пути назад», – сказал президент.

Он призвал политиков найти в себе мудрость и остановиться, чтобы прийти к соглашению и не демонстрировать свои негативные установки.

«Аграрии», оказавшиеся в новом сейме в оппозиции, обвиняют консерваторов и либералов в том, что большинство попирает их права и демократические традиции.

При утверждении заместителей председателя сейма депутаты отклонили кандидатуру Аушрине Норкене, предложенную «аграриями». Все другие выдвинутые вице-спикеры, как от правящих, так и от оппозиции, были утверждены.

В четверг староста крупнейшей оппозиционной фракции Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ , «аграриев») Рамунас Карбаускис заявил на собрании глав парламентских фракций, что «аграрии» не будут в нем работать.

«Аграрии», оставшиеся без своего представителя в руководстве сейма, намерены обратиться в Конституционный суд потому, чтобы большая политическая группа оказалась в положении, худшем, чем более малочисленная.

У ЛСКЗ в сейме 32 представителя, в Социал-демократической партии – 12, у Партии труда – 10.