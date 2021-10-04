Г. Науседа призвал премьера Армении активнее проводить в жизнь демократические реформы

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В понедельник у президента Литвы Гитанаса Науседы состоялась встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент призвал его активнее проводить в жизнь демократические реформы.

Глава Литвы подчеркнул, что правительство Н. Пашиняна во время выборов получило от жителей Армении надежный мандат на проведение реформ.

По словам президента, следует стремиться к вовлечению Евросоюза (ЕС) в укрепление институтов, более тесным экономическим связям с Арменией. Он подчеркнул, что Литва поддерживает Армению в деле проведения демократических реформ, и предложил помощь Литвы в реорганизации системы правопорядка, борьбе с коррупцией и в других сферах, сообщает президентское ведомство.

«Для Литвы важен предстоящий саммит «Восточного партнерства», которое должно определить дорожную карту сотрудничества этого региона и ЕС. Мы готовы делиться опытом, делегировать экспертов своей страны с тем, чтобы помочь Армении твердо идти по пути демократии», – сказал Г. Науседа.

Он отметил, что 30 лет назад Литва стала первой страной, признавшей независимость Армении, и что нынешний год – особенный для Армении и Литвы, поскольку страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.