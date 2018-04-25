Г.Науседа призвал всех членов ЕС участвовать во встрече Восточного партнерства

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Встреча глав стран-участниц программы Восточного партнерства Евросоюза при участии всех государств-членов стала бы важным знаком для стран программы Восточного партнерства, особенно для тех, которые стремятся к политической и экономической интеграции, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

«Это было бы особо важно в то время, когда страны борются не только с социально-экономическими последствиями COVID-19, но и с дезинформацией третьих стран», – заявил руководитель Литвы в понедельник во время беседы с председателем Совета руководителей ЕС Шарлем Мишелем.

«Мы должны продемонстрировать должное внимание и оказать большую помощь этим странам, которые готовы добиваться европейской перспективы путем реализации политических, экономических и правовых реформ», – отметил он.

Г. Науседа информировал, что такой же позиции придерживаются и президенты других стран Балтии, а также государств Северной Европы (NB6), Польши.

Встреча Восточного партнерства ЕС планируется 8 июня.

Литовский президент во время беседы поднял и вопрос безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

«Председателю Совета руководителей ЕС была выражена озабоченность доставкой атомного топлива на площадку БелАЭС, не соответствия атомной станции требованиям стресс-тестов ЕС. Акцентировалась необходимость реализации декабрьских выводов Совета ЕС, которые указывают, что все действующее в третьих странах оборудование должно соответствовать высшим международным стандартам охраны природы и требованиям атомной безопасности», – говорится в сообщении администрации президента Литвы.

В нем также отмечается, что Литва повторила уже высказанное председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен приглашение ведомствам ЕС использовать все инструменты, все рычаги для того, чтобы Беларусь обеспечила реализацию требований стресс-тестов до начала работы станции.

Руководитель Литвы также призвал Ш. Мишеля лично включиться в принятие решений, связанных с обеспечением безопасности БелАЭС, подчеркнул важность реализации проекта синхронизации линий электропередачи стран Балтии с континентальной Европой, напомнил, что электроэнергия, произведенная на небезопасных станциях третьих стран, не должна попадать на внутренний рынок ЕС.

Президент также представил стремление Литвы стать региональным центром гражданской безопасности ЕС, который будет заниматься вопросами атомных и радиационных инцидентов.

В ходе беседы обсуждался и план выхода региона из социально-экономического кризиса, вызванного пандемией. Речь шла о многолетней финансовой программе ЕС и принципах формирования Фонда оживления Европы в этой не рядовой ситуации.