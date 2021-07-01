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Г. Науседа призывает ЕС консолидировать позиции в отношениях с Китаем

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа в четверг призвал Евросоюз (ЕС) консолидировать позиции в отношениях с Китаем, сообщило президентское ведомство. 

Глава государства предпринял такой шаг после того, как Литва недавно вышла из формата сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы и Китая 17+1.

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В письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру перенимающей председательствование в Совета ЕС Словении Янезу Янше президент Литвы обратил внимание на «потребность в консолидации позиций стран ЕС в отношениях с Китаем», говорится в сообщении. 

В письме также подчеркивается «необходимость предпринять совместные действия на высшем уровне с этим глобальным партнером». 

«Сейчас подходящее время для ЕС дать оценку политическим и экономическим актуальным вопросам, а также перспективам, положению с правами человека в Китае и обсудить дальнейшую стратегию отношений ЕС и Китая, которая позволяла бы лучше координировать позиции и действия», — говорится в сообщении президентского ведомства. 

На предстоящем заседании Европейского совета планируется провести дискуссию об отношениях ЕС и Китая. 

В конце мая Литва заявила, что не больше не считает себя частью формата 17+1 с Китаем и назвала его разделяющим. 

В последние месяцы отношения Литвы и Китая ухудшались. Пекин критиковал решения Литвы блокировать китайские инвестиции и намерения открыть торгпредство на Тайване, который Китай считает своей мятежной провинцией. 

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