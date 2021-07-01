Г. Науседа призывает ЕС консолидировать позиции в отношениях с Китаем

В письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру перенимающей председательствование в Совета ЕС Словении Янезу Янше президент Литвы обратил внимание на «потребность в консолидации позиций стран ЕС в отношениях с Китаем», говорится в сообщении.

В письме также подчеркивается «необходимость предпринять совместные действия на высшем уровне с этим глобальным партнером».

«Сейчас подходящее время для ЕС дать оценку политическим и экономическим актуальным вопросам, а также перспективам, положению с правами человека в Китае и обсудить дальнейшую стратегию отношений ЕС и Китая, которая позволяла бы лучше координировать позиции и действия», — говорится в сообщении президентского ведомства.

На предстоящем заседании Европейского совета планируется провести дискуссию об отношениях ЕС и Китая.

В конце мая Литва заявила, что не больше не считает себя частью формата 17+1 с Китаем и назвала его разделяющим.

В последние месяцы отношения Литвы и Китая ухудшались. Пекин критиковал решения Литвы блокировать китайские инвестиции и намерения открыть торгпредство на Тайване, который Китай считает своей мятежной провинцией.