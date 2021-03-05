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Г. Науседа призывает ЕС сообща бойкотировать электроэнергию с БелАЭС

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в очередной раз призвал страны — члены Евросоюза (ЕС) сообща бойкотировать электроэнергию, вырабатывающуюся на небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. 

«Сейчас время государствам-членам предпринимать коллективные действия, чтобы мы могли защитить рынок ЕС от импорта небезопасной энергии из третьих стран», — сказал Г. Науседа после встречи с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом, ответственным за экономику и торговлю. 

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По инициативе Литвы Европейский совет в декабре договорился о необходимости обеспечить ядерную безопасность БелАЭС и призвал ЕК предусмотреть меры, направленные на предотвращение коммерческого импорта электроэнергии с нее. 

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис в четверг сказал, что БелАЭС — это проект России, для управления которым в Беларуси не хватает компетентности, поэтому рассматривается возможность превратить ее с филиал российской корпорации «Росатом». 

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По словам главы ДГБ, Беларусь прилагает усилия, чтобы обойти ограничения в торговле электроэнергией со стороны Литвы и реализовывать электроэнергию с БелАЭС на рынке стран Балтии. 

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