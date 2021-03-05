Г. Науседа призывает ЕС сообща бойкотировать электроэнергию с БелАЭС

По инициативе Литвы Европейский совет в декабре договорился о необходимости обеспечить ядерную безопасность БелАЭС и призвал ЕК предусмотреть меры, направленные на предотвращение коммерческого импорта электроэнергии с нее.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис в четверг сказал, что БелАЭС — это проект России, для управления которым в Беларуси не хватает компетентности, поэтому рассматривается возможность превратить ее с филиал российской корпорации «Росатом».