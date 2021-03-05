Г. Науседа призывает ЕС сообща бойкотировать электроэнергию с БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа в очередной раз призвал страны — члены Евросоюза (ЕС) сообща бойкотировать электроэнергию, вырабатывающуюся на небезопасной Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.
«Сейчас время государствам-членам предпринимать коллективные действия, чтобы мы могли защитить рынок ЕС от импорта небезопасной энергии из третьих стран», — сказал Г. Науседа после встречи с заместителем председателя Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом, ответственным за экономику и торговлю.
По инициативе Литвы Европейский совет в декабре договорился о необходимости обеспечить ядерную безопасность БелАЭС и призвал ЕК предусмотреть меры, направленные на предотвращение коммерческого импорта электроэнергии с нее.
Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис в четверг сказал, что БелАЭС — это проект России, для управления которым в Беларуси не хватает компетентности, поэтому рассматривается возможность превратить ее с филиал российской корпорации «Росатом».