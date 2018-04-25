Г. Науседа призывает ЕС ввести санкции поддерживающим режим Беларуси предприятиям

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Президент Гитанас Науседа во вторник заявил, что Литва и Польша предлагают ввести санкции Евросоюза в отношении поддерживающих режим Александра Лукашенко белорусских предприятий.

«Мы инициировали и дальше продолжаем говорить о том, что ЕС должен принять третий пакет санкций, как в отношении юридических лиц, так и предприятий», — сообщил на общей пресс-конференции с Анджеем Дудой Г. Науседа.

По мнению главы Литвы, действующие в настоящее время санкции «не дали пока того результата, на который мы рассчитывали».