Г. Науседа призывает ЕС ввести санкции за задержание А. Навального

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа призывает Евросоюз (ЕС) применить санкции к лицам, ответственным за задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

Перед онлайн-заседанием Европейского совета в четверг Г. Науседа подчеркнул, что и сам факт задержания А. Навального, и «фарсовый процесс», начавшийся в его отношении «не позволяют нам оставаться равнодушными и продолжать наблюдать за этой эрозией прав человека в соседнем государстве».

«Поэтому на уровне министров иностранных дел, на исполнительном уровне нужно применить практику глобальных прав человека и применить прежде всего санкционные меры к тем лицам, которые виновны в задержании господина А. Навального. Только таким образом можно показать, что ситуация недопустима и что российская сторона должна ответить за те действия, которые предприняты», — сказал Г. Науседа в распространенной СМИ видеозаписи.