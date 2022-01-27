Г. Науседа призывает «исправить» название Представительства тайванцев в Вильнюсе

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Президент Литвы Гитанас Науседа призывает правительство «исправить» название тайваньской миссии в Литве, чтобы оно звучало одинаково на всех языках.

«Название тайваньского представительства на литовском, английском и китайском языках не совпадает. Давайте хотя бы подкорректируем те вещи, которые хорошо видны черным по белому», — сказал в четверг Науседа в интервью литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

«Я думаю, это совершенно естественно — о каком бы учреждении мы ни говорили, будь то компания или представительстве: если его названия на разных языках разные, это вызывает совершенно ненужные вопросы и ненужную напряженность. По крайней мере, в этом месте, я думаю, мы можем четко договориться», — сказал он.

Отношения между Литвой и Китаем значительно ухудшились после того, как Вильнюс разрешил Представительству тайванцев работать в стране под названием острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как «Тайваньское представительство». Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство. В других странах такие представительства работают под названием столицы острова — Тайбэя.

Науседа подчеркнул, что именно название тайваньской миссии на китайском языке «стало ключевым фактором» в конфликте с Китаем, и что принятие решений правительством не было должным образом скоординировано и не оценили тщательно все возможные ответы Китая.

«Сегодня мы видим, что действия Китая идут вглубь. Конечно, мы должны попытаться предотвратить их в первую очередь на уровне ЕС, но сегодня это создает некоторые ощутимые потери для части литовского бизнеса, и мы не можем с этим мириться», — сказал президент.

Ссылаясь на неназываемые источники, информационное агентство Reuters сообщило, что во вторник глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил Науседе назвать это учреждение «Тайваньским народным представительством». Ландсбергис опроверг это.

«Нет, таких намерений нет, планов по официальному названию нет, я уже не раз говорил», — заявил Ландсбергис журналистам в Сейме в среду.

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