Г. Науседа призывает людей добровольно соблюдать более строгие ограничения

Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что введенные уходящим правительством новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса недостаточны, и призывает всех добровольно соблюдать ограничения более строгие, нежели ввел кабмин.
Г. Науседа, который в четверг встречается с главами европейских государств в Брюсселе для обсуждения ситуации с COVID-19, сказал журналистам, что еще в начале недели предупреждал, что правительству следует руководствоваться рекомендациями экспертов в области здравоохранения и ученых и «заметно сократить число контактов между семьями».
«То есть исключительно важно добиться (…) перелома в ближайшие недели, чтобы встретить Рождество хотя бы относительно спокойнее. К сожалению, не все эти меры были проведены в жизнь, некоторые из них были проигнорированы. Поэтому я обращаюсь, дорогие люди, к вам: вы добровольно можете соблюдать те меры, которые не были проведены в жизнь, ограничив число своих контактов между семьями», — сказал он.
По словам президента, обычно мы дарим на Рождество подарки своим близким, однако на этот раз мы можем сделать подарок и незнакомым людям.
«И этот подарок — здоровье, а, может, и жизнь. Поэтому я еще раз прошу — давайте сплотимся, как мы всегда делали это в трудные времена нашей истории, и все будет хорошо», — сказал он.
Президент также утверждает, что правительству Саулюса Сквярнялиса не удалось слаженно передать всю полноту ответственности новым властям страны.
В последние дни суточный прирост новых заболеваний коронавирусом в Литве превысил 3 тысячи, за двое последних суток умерло более чем по 30 человек.