Г. Науседа призывает людей добровольно соблюдать более строгие ограничения

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что введенные уходящим правительством новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса недостаточны, и призывает всех добровольно соблюдать ограничения более строгие, нежели ввел кабмин.

Г. Науседа, который в четверг встречается с главами европейских государств в Брюсселе для обсуждения ситуации с COVID-19, сказал журналистам, что еще в начале недели предупреждал, что правительству следует руководствоваться рекомендациями экспертов в области здравоохранения и ученых и «заметно сократить число контактов между семьями».

«То есть исключительно важно добиться (…) перелома в ближайшие недели, чтобы встретить Рождество хотя бы относительно спокойнее. К сожалению, не все эти меры были проведены в жизнь, некоторые из них были проигнорированы. Поэтому я обращаюсь, дорогие люди, к вам: вы добровольно можете соблюдать те меры, которые не были проведены в жизнь, ограничив число своих контактов между семьями», — сказал он.