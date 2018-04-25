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TOP,Здравоохранение,Новости,Политика

Г. Науседа призывает министра здравоохранения поскорее вернуться из отпуска на работу

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги поскорее закончить отпуск, вернуться еа работу и предоставить свои объяснения в связи с подозрениями в коррупции в адрес вице-министра Лины Ярушявичене. 

«Было бы ненормально, если бы министр здравоохранения не взял на себя ответственность, что в его секторе и напрямую связана с работой вице-министра. Наверное, можно не знать человека, который работает далеко от тебя, все нюансы работы, однако вице-министр — это человек, еще и замещающий министра. Много вопросов. Министру нужно было бы поскорее закончить отдых и вернуться на работу, потому что ему обязательно придется отвечать на эти вопросы», — сказал глава государства журналистам в четверг в Мядининкай. 

По словам Г. Науседы, вопросы, на которые предстоит ответить А. Вяриге, связаны с «определенными системными моментами», которые проявляются в виде разных связанных с министерством скандалов. 

«И история Шарунаса Нарбутаса, и этот случай показывают, что тогда, когда Литве не хватало средств защиты, тестирования (…), ситуация была экстраординарная — все равно (…) было много мутной воды, в которой часть людей пыталась искать и ловить рыбу», — сказал президент. 

«С этим нельзя мириться, в народе это называется мародерство. С такими вещами мы должны бороться», — добавил он. 

По словам Г. Науседы, перед тем, как говорить о вероятной отставке А. Вериги, нужно получить «ответы от министра». 

В понедельник правоохрана сообщила, что в досудебном расследовании о закупке экспресс-тестов подозрения в служебных злоупотреблениях и превышении полномочий предъявлены вице-министру здравоохранения Л. Ярушявичене. Вице-министр Л. Ярушявичене подала заявление об увольненим, а министр здравоохранения А. Вярига должен подписать заявление в пятницу.

Как утверждает Служба расследования финансовых преступлений Литвы, в расследовании о закупках экспресс-тестов на коронавирус стоимостью 6 млн евро вице-министр подозревается в злоупотреблениях служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб.

Еще одно расследование относительно закупок реагентов для исследований по COVID-19 на сумму более 5 млн евро проводит Служба спецрасследований. В нем подозрения в торговле влиянием предъявлены бывшему президенту Ассоциации помощи онкологическим больным Ш. Нарбутасу. В ходе этого расследования также допрошены министр здравоохранения А. Вярига, вице-министр Кристина Гаруолене, канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, вице-канцлер Лукас Савицкас. 

Обе закупки, расследования по которым проводит правоохрана, проводила Национальная лаборатория общественного здоровья . Ее глава Витаутас Зимницкас умер несколько недель назад. Правоохрана допросила временное руководство лаборатории. 

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