Г. Науседа призывает новый сейм уменьшить социальное отчуждение

Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу призвал новый сейм Литвы уменьшить социальное отчуждение и подчеркнул, что рост экономики сам по себе не решит эту проблему.
«Сейчас самое подходящее время уменьшать отчуждение всех типов, бороться с неравенством и противостоянием в обществе», — сказал глава государства, обращаясь к парламенту.
По словам Г. Науседы, парламенту следует обращать особое внимание на живущих в бедности и людей с недугом.
«Сейчас нам следует позаботиться о нуждающихся, людях с недугом, людях преклонного возраста. Сейчас нужно обеспечить качественные и доступные всем в равной степени общественные услуги», — сказал президент.
«(…) Мы слишком долго руководствовались надеждой, что растущая экономика выведет всех на достойный уровень жизни. Этого не произошло и нет основания думать, что произойдет в ближайшем будущем», — сказал Г. Науседа.
Г. Науседа предупредил, что вызванный коронавирусной эпидемией кризис может только усилить отчуждение, поэтому следует незамедлительно «принять решения, которые помогут защитить жизни и бизнес жителей Литвы».
Глава государства также призвал новый парламент стремиться к «политической культуре более высокого уровня» и сказал, что готов помогать в этом.
«Я готов не только говорить, но и слушать, не только требовать, но и признавать весомость аргументов другой стороны», — сказал Г. Науседа.