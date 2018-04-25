Г.Науседа призывает оптимизировать военные закупки

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что средства для военных закупок неизбежно сократятся, он также призвал рассмотреть оптимизацию военных закупок.

По словам главы государства, сэкономленные средства могут быть направлены в другие сферы.

«Даже при сохранении того же процента средства на нужды обороны – 2% ВВП, в случае, если ВВП сокращается – некоторые прогнозы говорят о том, что сокращается на 8% – соответственно сокращаются и расходы на оборонные нужды, даже при сохранении процентного показателя», – заявил глава государства на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что вопрос экономии оборонных средств должны решать ответственные за это лица. Однако сам он призвал рассмотреть возможную оптимизацию военных закупок.

«Вопрос о том, как экономики, пусть решают, прежде всего, те, кто ответственен за эти ассигнования, а мы всегда рядом, и одним из моих призывов и аспектов, который я всегда высказывал и командующему армией, и министру обороны, – мы действительно выделяем огромные, впечатляющие суммы на военные закупки, и мы не можем бездумно тратить деньги в этой сфере, ведь эти средства должны быть точно рассчитаны», – сказал Г. Науседа.

«Эти средства потенциально могут быть направлены на другие сферы жизни, которые также очень важны. Я надеюсь, что с этим осознанием и попытаются оптимизировать расходы», – добавил он.

В пятницу министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил в интервью радиостанции LRT, что в связи с тем, что из-за пандемического кризиса сокращаются валовой внутренний продукт (ВВП) и оборонный бюджет, придётся пересмотреть некоторые планы развития Вооружённых сил (ВС) и экономить, но он подчеркнул, что показатель оборонного финансирования в 2% ВВП должен быть сохранен.

Министерство финансов в этот понедельник обнародовало прогноз, что в этом году спад литовской экономики может составить 7,3%, но в следующем году рост экономики составит 6,6%. Сценарий опирается на предпосылку, что распространение коронавируса будет остановлено в первом полугодии нынешнего года.