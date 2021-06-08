Г. Науседа призывает правительство «не опускать руки» в вопросе БелАЭС

Литовский президент Литвы Гитанас Науседа призвал правительство «не опускать руки» в вопросе блокирования электроэнергии, произведенной на небезопасной Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС), поскольку Литва продолжает утверждать, что применяемая Латвией и Эстонией методика торговли позволяет попадание на рынок Балтийских стран белорусской электроэнергии.
«Предвыборные обещания могли стереться из памяти, стихли барабаны движения против Белорусской АЭС, поэтому напоминаю, что электроэнергия из Островца все еще может поступать в Литву. Я призываю Правительство не опускать руки и как можно скорее достичь соглашения об общей методике Балтийских стран по торговле электроэнергией с третьими странами», – сказал глава государства, выступая со своим вторым годовым сообщением в сейме.
Президент также напомнил о собственном предложении переноса начала синхронизации на более ранний срок и проведения уже в 2023 году испытания работы электроэнергетических систем Балтийских стран в изолированном режиме.
«Сегодня у нас нет иного выбора, кроме как продолжение укрепления энергетической независимости Литвы», – акцентировал руководитель страны.
Ранее министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что применяемая ныне Таллином и Ригой в одностороннем порядке трехсторонняя методика торговли электроэнергией с Россией позволяет попадать на рынок стран Балтии электроэнергии с БелАЭС, кроме того, она повышает цены на электроэнергию в Литве.
По данным Litgrid, предоставленным BNS на прошлой неделе, за период с января до 24 мая в Литве было куплено электроэнергии с БелАЭС на 16 млн евро.
В первой половине июня Государственная служба регулирования энергетики Литвы должна представить расследование по методике, которая обжалована в Еврокомиссии.
Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии, Литва добивается принятия новой методики.