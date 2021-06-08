Г. Науседа призывает правительство «не опускать руки» в вопросе БелАЭС

Президент также напомнил о собственном предложении переноса начала синхронизации на более ранний срок и проведения уже в 2023 году испытания работы электроэнергетических систем Балтийских стран в изолированном режиме.

«Сегодня у нас нет иного выбора, кроме как продолжение укрепления энергетической независимости Литвы», – акцентировал руководитель страны.

Ранее министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что применяемая ныне Таллином и Ригой в одностороннем порядке трехсторонняя методика торговли электроэнергией с Россией позволяет попадать на рынок стран Балтии электроэнергии с БелАЭС, кроме того, она повышает цены на электроэнергию в Литве.

По данным Litgrid, предоставленным BNS на прошлой неделе, за период с января до 24 мая в Литве было куплено электроэнергии с БелАЭС на 16 млн евро.

В первой половине июня Государственная служба регулирования энергетики Литвы должна представить расследование по методике, которая обжалована в Еврокомиссии.

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии, Литва добивается принятия новой методики.