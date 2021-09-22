Г. Науседа призывает «сгладить углы» в отношениях с Китаем

Литовский президент Гитанас Науседа в среду призвал «сгладить углы» в отношениях Литвы и Китая, а также подчеркнул, что решение конфликта находится в руках обеих стран.
Отношения Литвы с Китаем ухудшились после того, как Вильнюс начал развивать связи с Тайванем, который Пекин считает своей мятежной провинцией.
«Мы прилагаем усилия, сотрудничая с отдельными государствами, (…) чтобы просто постараться сгладить эти углы, которые сейчас образовались», – сказал журналистам находящийся сейчас в Нью-Йорке глава государства.
По его словам, нужно найти решения, которые не только не будут нарушать право Литвы как суверенного государства развивать экономические или культурные связи с теми странами и территориями, с которыми хочется, но и помогут избежать «дипломатических демаршей».
«Я считаю, что решение проблемы находится в руках обоих государств, и, наверное, односторонние действия здесь дадут только частичный результат. Думаю, что с помощью посредников, а также демонстрируя желание договариваться и разговаривать, мы сможем разрешить этот конфликт», – отметил Г. Науседа.
Переломным моментом в литовско-китайских отношениях стало решение Вильнюса разрешить Тайваню открыть в стране торговое представительство от его имени.
Из-за этого Пекин отозвал в августе для консультаций своего посла и предложил сделать это же Литве.
Китай в последнее время также стал отменять грузовые поезда в Литву, останавливать выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил лимиты кредитов для литовских предприятий и повысил цены.
Кроме того, некоторые работающие с Китаем литовские предприятия сообщили ведомствам страны, что после ухудшения отношений между странами их партнеры в Китае не продлевают уже имеющиеся контракты или не заключают новые.
Однако Г. Науседа, который на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во вторник осудил действия Беларуси, провоцирующей миграционный кризис на границе с Литвой, продолжающуюся агрессию России в Украине и Грузии, вообще не упомянул о Китае.
«За эти 15 минут, которые у нас есть, чтобы обратиться к миру, нужно сказать о том, что важно и для нас, и для всего мира. Это я сделал», – сказал президент Литвы.