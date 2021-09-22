Г. Науседа призывает «сгладить углы» в отношениях с Китаем

По его словам, нужно найти решения, которые не только не будут нарушать право Литвы как суверенного государства развивать экономические или культурные связи с теми странами и территориями, с которыми хочется, но и помогут избежать «дипломатических демаршей».

«Я считаю, что решение проблемы находится в руках обоих государств, и, наверное, односторонние действия здесь дадут только частичный результат. Думаю, что с помощью посредников, а также демонстрируя желание договариваться и разговаривать, мы сможем разрешить этот конфликт», – отметил Г. Науседа.

Переломным моментом в литовско-китайских отношениях стало решение Вильнюса разрешить Тайваню открыть в стране торговое представительство от его имени.

Из-за этого Пекин отозвал в августе для консультаций своего посла и предложил сделать это же Литве.

Китай в последнее время также стал отменять грузовые поезда в Литву, останавливать выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил лимиты кредитов для литовских предприятий и повысил цены.

Кроме того, некоторые работающие с Китаем литовские предприятия сообщили ведомствам страны, что после ухудшения отношений между странами их партнеры в Китае не продлевают уже имеющиеся контракты или не заключают новые.

Однако Г. Науседа, который на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во вторник осудил действия Беларуси, провоцирующей миграционный кризис на границе с Литвой, продолжающуюся агрессию России в Украине и Грузии, вообще не упомянул о Китае.

«За эти 15 минут, которые у нас есть, чтобы обратиться к миру, нужно сказать о том, что важно и для нас, и для всего мира. Это я сделал», – сказал президент Литвы.