Г. Науседа призывает страны Балтии и Польшу добиваться пересмотра миграционной политики ЕС

Литовский президент Гитанас Науседа призывает Эстонию, Латвию и Польшу сообща добиваться пересмотра миграционной политики Европейского союза (ЕС), а также поднять вопроса о финансировании возведения физического барьера на границе с Беларусью.
Как сообщает президентское ведомство, главы государств обсудили это в понедельник во время визита в Киев.
«Предлагаю сообща инициировать дискуссии в Брюсселе по нескольким вопросам – о необходимости пересмотра миграционной политики ЕС и регламентирующие охрану внешних границ правовые акты, а также о возможности получения финансирования ЕС для возведения физического барьера на границе с Беларусью», – сказал Г. Науседа.
Он также подчеркнул, что странам Балтии и Польше следует занимать единую и принципиальную позицию в отношении белорусского режима, а в контексте кризиса с нелегальной миграцией и военных учений «Запад-2021» региональное сотрудничество подлежит укреплению.
Главы стран Балтии и Польши, в частности, приняли и совместную декларацию, в которой, как сообщает президентское ведомство, выражается обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, активизации репрессий и преследования оппонентов режима.