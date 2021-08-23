Г. Науседа призывает страны Балтии и Польшу добиваться пересмотра миграционной политики ЕС

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа призывает Эстонию, Латвию и Польшу сообща добиваться пересмотра миграционной политики Европейского союза (ЕС), а также поднять вопроса о финансировании возведения физического барьера на границе с Беларусью.

Как сообщает президентское ведомство, главы государств обсудили это в понедельник во время визита в Киев.

«Предлагаю сообща инициировать дискуссии в Брюсселе по нескольким вопросам – о необходимости пересмотра миграционной политики ЕС и регламентирующие охрану внешних границ правовые акты, а также о возможности получения финансирования ЕС для возведения физического барьера на границе с Беларусью», – сказал Г. Науседа.