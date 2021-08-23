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Г. Науседа призывает страны Балтии и Польшу добиваться пересмотра миграционной политики ЕС

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа призывает Эстонию, Латвию и Польшу сообща добиваться пересмотра миграционной политики Европейского союза (ЕС), а также поднять вопроса о финансировании возведения физического барьера на границе с Беларусью. 

Как сообщает президентское ведомство, главы государств обсудили это в понедельник во время визита в Киев. 

«Предлагаю сообща инициировать дискуссии в Брюсселе по нескольким вопросам – о необходимости пересмотра миграционной политики ЕС и регламентирующие охрану внешних границ правовые акты, а также о возможности получения финансирования ЕС для возведения физического барьера на границе с Беларусью», – сказал Г. Науседа.

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Он также подчеркнул, что странам Балтии и Польше следует занимать единую и принципиальную позицию в отношении белорусского режима, а в контексте кризиса с нелегальной миграцией и военных учений «Запад-2021» региональное сотрудничество подлежит укреплению. 

Главы стран Балтии и Польши, в частности, приняли и совместную декларацию, в которой, как сообщает президентское ведомство, выражается обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси, активизации репрессий и преследования оппонентов режима. 

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

 

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