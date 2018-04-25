Г. Науседа призывает связать налог на автомобили не только с выхлопами, но и с роскошью

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Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник призвал связать налог на автомобили не только с выхлопами, но и с мощностью или стоимостью автомобиля.

«Понемногу нужно облагать налогом выхлопы, но, с другой стороны, нам следует думать и о том, что роскошь тоже можно было бы обложить налогами», – сказал президент на пресс-конференции.

По словам Г. Науседы, привязка налога только к выхлопам не является социально чуткой и «повышает налогообложение тех групп общества, у которых не хватает средств».

«Мы предложили увязать налогообложение выхлопов с мощностью, рабочим объемом двигателя или стоимостью автомобиля, что было бы уже больше похоже на налогообложение роскоши или более высокой стоимости», – сказал глава государства.