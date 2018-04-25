Г. Науседа призывает связать налог на автомобили не только с выхлопами, но и с роскошью

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник призвал связать налог на автомобили не только с выхлопами, но и с мощностью или стоимостью автомобиля.
«Понемногу нужно облагать налогом выхлопы, но, с другой стороны, нам следует думать и о том, что роскошь тоже можно было бы обложить налогами», – сказал президент на пресс-конференции.
По словам Г. Науседы, привязка налога только к выхлопам не является социально чуткой и «повышает налогообложение тех групп общества, у которых не хватает средств».
«Мы предложили увязать налогообложение выхлопов с мощностью, рабочим объемом двигателя или стоимостью автомобиля, что было бы уже больше похоже на налогообложение роскоши или более высокой стоимости», – сказал глава государства.
«Теперь может случиться так, что одной рукой мы намерены предложить меры в социальной политике, которые позволят увеличить доходы нуждающихся людей, а другой рукой будем отнимать у них то, что дали. Не вижу в этом особой логики», – сказал Г. Науседа.
Министерство по вопросам окружающей среды предлагает ввести единовременный налог на автомобильные выхлопы и связать его с количеством выбрасываемой двуокиси углерода. Размер налога мог бы составлять от нескольких десятков евро до 1400 евро. Автомобили на дизельном топливе можно было бы обложить налогом в несколько раз большим, чем налога на бензиновые автомобили.
Министерство предлагает, что налог следует взимать при каждой регистрации автомобиля. Планируется, что налог вступит в силу в начале следующего года. В поясняющем проект документе указано, что в результате этих мер в бюджет будет поступать 29 млн евро в год.
Если закон будет принят, то нынешние владельцы неэкологичных автомобилей не должны будут платить налог. Его будут платить те, кто стал владельцем неэкологичного автомобиля с 2020 года.BNS
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