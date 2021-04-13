Г. Науседа призывает внести в приоритеты прививок людей с недугами

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский президент Гитанас Науседа призывает внести в списки вакцинации приоритетных групп людей с недугами, чтобы обеспечить лучшую их интеграцию в рынок труда.

«На сегодняшний день у нас нет четкого приоритета людей с недугами, и мы надеемся, что в ближайшее время именно через приоритет хронических заболеваний основная часть людей с недугами будет привита» – сказала в интервью радиостанции Ziniu radijas советник президента по социальной политике Ирена Сегаловичене.

Она считает, что люди с недугами должны быть включены в отдельную приоритетную группу.

«Мы считаем, что действительно так. Поскольку статистические данные и исследования зарубежных ученых свидетельствуют о том, что риск смерти именно в группе людей с недугами действительно выше», – сказала советник.

По словам И. Сегаловичене, кроме прочего, требуются слаженные решения по вовлечению людей с недугами в работу на открытом рынке труда на равных возможностях с другими. Она утверждает, что хотя законом созданы меры для применения дополнительных возможностей поддержки занятости, однако финансирование «не всегда следует вслед за этими намеченными мерами».

«Здесь действительно требуется пересмотр именно мер активного трудового рынка, которые предназначены для людей с недугами, чтобы они были эффективными, качественными (…) Для этого требуется крайне адекватное и очень целевое финансирование. Президент призывает правительство прибегнуть к этим изменениям, надеемся, что эти изменения будут предприняты в ближайшем будущем», – сказала И. Сегаловичене.

Во вторник президент проводит совещания для обсуждения ситуации людей с недугами. Глава государства удаленно встретится с контролером по равным возможностям Бируте Сабатаускайте и членами Комиссии мониторинга прав людей с недугами.

По сообщению президентской администрации, на встрече речь пойдет о проблемах правах и в благополучии людей с недугами, воздействии мер по предотвращению распространения COVID-19 на ситуацию этих людей.

Также будет обсуждаться прогресс с реализацией в Литве Конвенции ООН по правам людей с недугами.