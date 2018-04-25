Г. Науседа прошел профилактическое медицинское освидетельствование

В среду президент Литвы Гитанас Науседа прошел в вильнюсской клинике Сантарос профилактическое медицинское освидетельствование — президент здоров.
«В среду президент прошел в клинике Сантарос регулярное профилактическое медицинское освидетельствование. Президенту был сделан анализ крови, профилактически проверены сердечная деятельность, легкие и другие внутренние органы», — проинформировал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
По его словам, предварительные результаты освидетельствования показывают, что президент здоров, он чувствует себя прекрасно и благодарит медиков клиники за заботу.
В минувшие выходные президенту и его супруге были сделаны тесты на коронавирус, результаты которых были отрицательными.
Тесты пришлось сделать после того, как коронавирусом заразились два работника посольства Франции, которые участвовали в мероприятиях визита в Литву президента Франции Эммануэля Макрона.