Г. Науседа прошел профилактическое медицинское освидетельствование

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В среду президент Литвы Гитанас Науседа прошел в вильнюсской клинике Сантарос профилактическое медицинское освидетельствование — президент здоров.

«В среду президент прошел в клинике Сантарос регулярное профилактическое медицинское освидетельствование. Президенту был сделан анализ крови, профилактически проверены сердечная деятельность, легкие и другие внутренние органы», — проинформировал пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

По его словам, предварительные результаты освидетельствования показывают, что президент здоров, он чувствует себя прекрасно и благодарит медиков клиники за заботу.

В минувшие выходные президенту и его супруге были сделаны тесты на коронавирус, результаты которых были отрицательными.

Тесты пришлось сделать после того, как коронавирусом заразились два работника посольства Франции, которые участвовали в мероприятиях визита в Литву президента Франции Эммануэля Макрона.