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Г. Науседа просил А. Дуду помочь литовцам вернуться через Польшу домой

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье обсудил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой возможность возвращения литовцев домой через Польшу.

Литовский президент позвонил польскому и попросил обратить внимание на сложную ситуацию на границе Германии и Польши, где невзирая на прежние соглашения, в последние дни возникли проблемы со свободным передвижением возвращающихся граждан Литвы.  

«Президент Г. Науседа попросил, чтобы органы власти Польши поддерживали должное функционирование предусмотренного транзитного коридора и предоставили всю необходимую информацию следующим им гражданам Литвы, а также водителям грузовых автомобилей, обеспечивающих рынки трёх стран Балтии», – говорится в сообщении президентского ведомства.

Глава государства подчеркнул, что Литва создает возможность гражданам Латвии и Эстонии беспрепятственно вернуться в свои страны.

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В воскресенье стало известно, что автобус Ecolines, в котором находится десять граждан Литвы, не был пропущен из Германии через контрольный пункт Слубице, что на польско-германской границе.

Г. Науседа также информировал А. Дуду о том, что в субботу обратился с письмом к председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле вон дер Ляйен с призывом, чтобы ведомства ЕС вместе с министрами здравоохранения и внутренних дел Евросоюза (ЕС) искали совместные решения вопросов возвращения граждан ЕС в страны проживания, а также как можно скорее обсудить сложившуюся ситуацию на заседании Европейского совета.

У Г. Науседы в воскресенье состоялся также телефонный разговор с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом. Литовский президент заверил, что Литва создаст условия гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой.

Как сообщает президентское ведомство, в начале следующей недели планируется видеоконференция президентов Литвы, Латвии и Эстонии по ответу на пандемию вируса COVID-19 и связанных с ней вызовов.

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