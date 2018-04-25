Г. Науседа просил А. Дуду помочь литовцам вернуться через Польшу домой

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье обсудил по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой возможность возвращения литовцев домой через Польшу.

Литовский президент позвонил польскому и попросил обратить внимание на сложную ситуацию на границе Германии и Польши, где невзирая на прежние соглашения, в последние дни возникли проблемы со свободным передвижением возвращающихся граждан Литвы.

«Президент Г. Науседа попросил, чтобы органы власти Польши поддерживали должное функционирование предусмотренного транзитного коридора и предоставили всю необходимую информацию следующим им гражданам Литвы, а также водителям грузовых автомобилей, обеспечивающих рынки трёх стран Балтии», – говорится в сообщении президентского ведомства.

Глава государства подчеркнул, что Литва создает возможность гражданам Латвии и Эстонии беспрепятственно вернуться в свои страны.