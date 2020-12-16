Г. Науседа: протоколы Молотова-Риббентропа РФ пытается прикрыть ложью

«Секретные протоколы, которые однажды уже были вынесены в свет большими усилиями, вновь пытаются прикрыть щитом тактической ложи и дезинформации», – сказал он.

Об этом глава государства сказал на организованной во вторник в Президентском дворце дискуссии, посвященной годовщине осуждения тайных протоколов к Пакту Молотова-Риббентропа, которая состоялась в декабре 1989 года, чтобы учесть значение этого события для независимости Литвы.

Г. Науседа подчеркнул, что тайные соглашения между Советским Союзом и нацистской Германией многие десятилетия определяли причину многих ужасных вещей, падших на плечи жителей Литвы – оккупацию, массовые убийства, ссылки, национализацию, репрессии, ограничения прав и свобод.

«Многие десятилетия последствия Пакта Молотова-Риббентропа сопровождали нас как страшный сон. Однако позорные соглашения двух тоталитарных режимов также возрождали непобедимую силу к сопротивлению», – сказал глава государства.

Он утверждает, что благодаря деятельности диссидентов, которые действовали в Литве и за ее пределами, историческая память была жива в течение многих десятилетий, способствовала развалу Советского Союза.

«У памятника Адаму Мицкевичу, в парке Вингис, в живой цепи людей в Балтийском пути – везде литовцы повторяли, что ложь должна быть развеяна, чтобы несправедливость прекратилась, ведь мы достойны быть свободными. Эта далекая мечта в итоге была превращена в реальность», – сказа Г. Науседа.

Он также напомнил, что Литва может полагаться на своих союзников, а об этом свидетельствует и открывающаяся на следующей неделе выставка в Центре познания государства, посвященная исторической памяти и борьбе за государственность.

На выставке будут представлены факсимильные копии Пакта Молотова-Риббентропа и тайных протоколов к ним, которые по просьбе Литвы согласилась передать на временно хранение канцлер Германии Ангела Меркель.

«Для меня это не только свидетельства теплых двухсторонних отношений, но и общего интереса остановить наследие исторического ревизионизма», – отметил президент Литвы.

В данный момент факсимильные копии хранятся в Президентском дворце.