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Г. Науседа: протоколы Молотова-Риббентропа РФ пытается прикрыть ложью

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что Россия пытается прикрыть ложью и дезинформацией тайные протоколы к Пакту Молотова-Риббентропа.

По словам главы государства, решение высших органов Советского Союза признать существование тайных протоколов и осудить их позволило надеяться на то, что независимая Россия будет способна признать собственные ошибки, учиться на них и основывать свои отношения с соседями на принципах самоопределения народов и взаимного уважения. 

«К сожалению, сегодня приходится признать, что новая политическая культура так и укоренилась в почве нашего большого соседа. В России власть вновь принадлежит авторитарным, реваншистским силам, у которых преступления Сталина и Гитлера не вызывают отвращения», – отметил Г. Науседа. 

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«Секретные протоколы, которые однажды уже были вынесены в свет большими усилиями, вновь пытаются прикрыть щитом тактической ложи и дезинформации», – сказал он. 

Об этом глава государства сказал на организованной во вторник в Президентском дворце дискуссии, посвященной годовщине осуждения тайных протоколов к Пакту Молотова-Риббентропа, которая состоялась в декабре 1989 года, чтобы учесть значение этого события для независимости Литвы.  

Г. Науседа подчеркнул, что тайные соглашения между Советским Союзом и нацистской  Германией многие десятилетия определяли причину многих ужасных вещей, падших на плечи жителей Литвы – оккупацию, массовые убийства, ссылки, национализацию, репрессии, ограничения прав и свобод. 

«Многие десятилетия последствия Пакта Молотова-Риббентропа сопровождали нас как страшный сон. Однако позорные соглашения двух тоталитарных режимов также возрождали непобедимую силу к сопротивлению», – сказал глава государства. 

Он утверждает, что благодаря деятельности диссидентов, которые действовали в Литве и за ее пределами, историческая память была жива в течение многих десятилетий, способствовала развалу Советского Союза. 

«У памятника Адаму Мицкевичу, в парке Вингис, в живой цепи людей в Балтийском пути – везде литовцы повторяли, что ложь должна быть развеяна, чтобы несправедливость прекратилась, ведь мы достойны быть свободными. Эта далекая мечта в итоге была превращена в реальность», – сказа Г. Науседа.

Он также напомнил, что Литва может полагаться на своих союзников, а об этом свидетельствует и открывающаяся на следующей неделе выставка в Центре познания государства, посвященная исторической памяти и борьбе за государственность. 

На выставке будут представлены факсимильные копии Пакта Молотова-Риббентропа и тайных протоколов к ним, которые по просьбе Литвы согласилась передать на временно хранение канцлер Германии Ангела Меркель. 

«Для меня это не только свидетельства теплых двухсторонних отношений, но и общего интереса остановить наследие исторического ревизионизма», – отметил президент Литвы. 

В данный момент факсимильные копии хранятся в Президентском дворце. 

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