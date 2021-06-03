Г. Науседа проверит соответствие оборонных ассигнований Литвы обязательствам перед НАТО

Согласно майским прогнозам Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) о том, что в этом году экономика Литвы будет расти интенсивней, чем ожидалось ранее, соотношение финансирования обороны с ВВС сократится до 1,99%.

В этом году на оборонный бюджет предусмотрен почти 1 млрд. 28 млн евро.

В среду парламентский Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Литвы предложил правительству увеличить расходы на оборону на 20,7 млн евро, чтобы финансирование составило 2,03% ВВП – как предусмотрено законами, сообщил председатель комитета, консерватор Миколас Маяускас.

В сейме прошлого созыва политические парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году выделять на нужды обороны 2,5% ВВП.