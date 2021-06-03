Г. Науседа проверит соответствие оборонных ассигнований Литвы обязательствам перед НАТО

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа приглашает представителей министерств Обороны и Финансов чтобы обсудить возможную угрозу того, что в этом году на нужды обороны в Литве может быть выделено меньше 2% внутреннего валового продукта (ВВП).
По словам советника президента Ридаса Ясюлениса, глава государства обсудит с министром финансов Гинтаре Скайсте и вице-министром обороны Жильвинасом Томкунасом соответствие оборонных ассигнований Литвы обязательствам перед Альянсом.
Согласно майским прогнозам Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) о том, что в этом году экономика Литвы будет расти интенсивней, чем ожидалось ранее, соотношение финансирования обороны с ВВС сократится до 1,99%.
В этом году на оборонный бюджет предусмотрен почти 1 млрд. 28 млн евро.
В среду парламентский Комитет по бюджету и финансам (КБФ) Литвы предложил правительству увеличить расходы на оборону на 20,7 млн евро, чтобы финансирование составило 2,03% ВВП – как предусмотрено законами, сообщил председатель комитета, консерватор Миколас Маяускас.
В сейме прошлого созыва политические парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году выделять на нужды обороны 2,5% ВВП.