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Г. Науседа пытается убедить лидеров ЕС не сокращать средства на сельское хозяйство

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Находящийся с визитом в Брюсселе президент Литвы Гитанас Науседа пытался убедить лидеров Евросоюза не сокращать в новом бюджете ЕС ассигнования в сельском хозяйстве и на проекты смычки.

Так называемые средства смычки предназначены на ликвидацию экономического отставания более бедных регионов от более развитых. 

Г. Науседа обсудил бюджет ЕС с будущим председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. 

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

«С учетом первичного предложения комиссии значительно сократить выделяемые Литве средства политики смычки и на нужды сельского хозяйства, я призвал новую главу комиссии еще раз оценить наши аргументы и соответственно первичную позицию Комиссии», – цитируются в пресс-релизе слова президента.

«Финансирование политики смычки, сельского хозяйства, инфраструктурных проектов, развития инноваций, энергетической безопасности — это приоритетные вопросы Литвы», – отмечает он.

Литва пытается добиться в бюджете 2021 – 2027 годов увеличения выплат земледельцам и выплаты фондов смычки, предназначенных для сокращения экономической отсталости более слабых регионов, а также намерена обсудить финансирование закрытия Игналинской АЭС. 

Еврокомиссия предлагает сократить финансирование в рамках фондов смычки для Литвы на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба Литвы об унификации дотаций земледельцем в этой финансовой перспективе, согласно предложениям ЕК, так и не будет удовлетворена, хотя сельхоздотации увеличатся. 

Лидеры ЕС должны вернуться к бюджетным вопросам в декабре, однако окончательные решения, вероятно, будут перенесены на следующий год. 

Г. Науседа и У. фон дер Ляйен также обсудили формирование новой Еврокомиссии. Пока не ясно, какой портфель ответственности получит кандидат Литвы в еврокомиссары Виргиниюс Синкявичюс. 

Президент представил главе комиссии усилия Литвы по привлечению компаний сфер информационных и финансовых технологий. 

На встрече также обсуждались вопросы климатических изменений и слаженного развития государств, говорится в пресс-релизе президентской администрации. 

Г. Науседа в Брюсселе также встретился с завершающим работу на посту главы ЕК Жаном-Клодом Юнкером, и завершающим работу на посту председателя Совета руководителей ЕС Дональдом Туском. 

  • Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы
  • Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

В четверг после обеда президента примет будущий глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель.

Автор: Belgian Federal Government — http://premier.fgov.be/nl/biografie, Attribution, Ссылка

Визит президента в Брюсселе длится два дня. В среду он встретился с главой Европарламента Давидом Сассоли, с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 

  • Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы
  • Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы
BNS

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