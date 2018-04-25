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Г.Науседа: представленный бюджет - недостаточный шаг к государству благосостояния

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Г.Науседа: ради социально ориентированного бюджета нужно открыто говорить об источниках

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник заявил, что если ставить целью социально ориентированный бюджет, то необходимо открыто говорить о дополнительных источниках финансирования.

По словам главы государства, если избегать повышения каких бы то ни было налогов, то бюджет и в дальнейшем будет оставаться таким маленьким, что «о государстве благосостояния мы сможем только мечтать».

Г. Науседа говорит, что социальные расходы также нельзя финансировать, повышая дефицит бюджета, потому что это станет «прямой дорогой к финансовому кризису».

Изыскать дополнительные средства на социальную защиту президент предлагает, замедляя снижение связанных с заработной платой налогов, урезая льготу для используемого фермерами дизельного топлива и повышая налогообложение не связанных с трудовыми отношениями доходов.

Правительство, в свою очередь, предложило ввести налог на загрязняющие автомобильные выхлопы и расширить базу налогообложения недвижимости, но эти предложения пока не нашли поддержки в парламенте.

Политики также рассматривают возможность ввести налоги на активы банков и прибыль крупных торговцев, но никаких решений пока не принято.

Представители некоторых профсоюзов и работодателей говорят, что налоговые изменения вносятся поспешно, не предусмотрено достаточно времени для дискуссий.

Однако Г. Науседа говорит, что только внесение конкретных предложений может дать результаты.

«Все очень красиво говорят, когда нужно говорить о предметах социальной политики, но когда речь заходит о том, а что мы кладем на стол, за счет каких источников это будет финансироваться, все разбегаются по кустам», – сказал Г. Науседа в интервью радиостанции Ziniu radijas во вторник.

Президент подчеркнул, что дополнительные доходы необходимы для ускоренного повышения пенсий, пособий на детей, обеспечения надлежащего финансирования образования, здравоохранения и обороны.

«Так за счет чего мы все это будем делать? Найдем каких-то волшебных домовых? По этой причине мы и говорим – если вы хотите поступать ответственно и говорить о социальном бюджете, будьте добры предложить источники. Президентское ведомство показало пример», – сказал Г. Науседа.

Еврокомиссия утверждает, что «потенциал системы налогов и социальных выплат Литвы уменьшить неравенство доходов является одним из самых слаборазвитых в Евросоюзе».

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