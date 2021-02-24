Г. Науседа с главами других стран призывает увеличить производство вакцин

Лидеры также призывают использовать все имеющиеся производственные мощности, а при необходимости создавать новые. Как говорится в письме, эти действия позволят обеспечить граждан ЕС вакцинами при необходимости повторной вакцинами или в борьбе стран с мутациями вируса в будущем.

Страны также призывают Еврокомиссию и государства-члены более тесно сотрудничать со всеми потенциальными производителями вакцин в Европе, поощрять партнерство частного и общественного секторов, научные исследования и инновации. Обращается внимание на то, что для этих действий необходимо предусмотреть финансирование на уровне ЕС.

Подписавшие письмо надеются на то, что эти вопросы будут обсуждаться вместе с председателем Совета руководителей ЕС Ш. Мишелем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и лидерами стран-членов на предстоящем заседании Совета руководителей ЕС.