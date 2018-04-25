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Г.Науседа с лидерами ЕС обсудит общий ответ на кризис с коронавирусом

Фото Президентуры/Робертас Дачкус

В четверг литовский президент Гитанас Науседа обсудит с руководителями других стран Евросоюза совместный ответ на кризис с коронавирусом.

Члены Совета руководителей ЕС будут общаться удаленным способом посредством телеконференции.

Накануне беседы самые жаркие дискуссии разгорелись в связи с идеей общего займа в еврозоне, с тем, чтобы обеспечить меры поощрения и финансирования экономики. 

По сообщению президентской администрации, Г. Науседа во время беседы «выразит ожидание того, что ЕС обязан занять более активную роль в контроле за распространением вируса, чтобы процессы и процедуры внутри ЕС были более гибкими, а решения более своевременными». 

«Это очень актуально в поставках медицинских средств государствам-членам или в проведении исследований вакцины. Также будет обсуждаться экономический и социальный ответ с тем, чтобы поддержать экономику ЕС, страдающую от последствий COVID-19», – сообщила BNS пресс-служба президента.  

В документе, который в среду рассматривало правительство Литвы, утверждается, что Литве особо важны общие закупки медицинских средств в ЕС, упрощение передвижения грузового транспорта через границы, вовлечение ЕС в возвращение граждан из третьих стран. 

Правительство предупредило, что пандемию коронавируса поощрила кампанию дезинформации, целью которой является расколоть общество, поэтому необходима схема, которая бы позволила предотвратить путь распространения ложной информации.

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