Г.Науседа с лидерами ЕС обсудит общий ответ на кризис с коронавирусом

В четверг литовский президент Гитанас Науседа обсудит с руководителями других стран Евросоюза совместный ответ на кризис с коронавирусом.
Члены Совета руководителей ЕС будут общаться удаленным способом посредством телеконференции.
Накануне беседы самые жаркие дискуссии разгорелись в связи с идеей общего займа в еврозоне, с тем, чтобы обеспечить меры поощрения и финансирования экономики.
По сообщению президентской администрации, Г. Науседа во время беседы «выразит ожидание того, что ЕС обязан занять более активную роль в контроле за распространением вируса, чтобы процессы и процедуры внутри ЕС были более гибкими, а решения более своевременными».
«Это очень актуально в поставках медицинских средств государствам-членам или в проведении исследований вакцины. Также будет обсуждаться экономический и социальный ответ с тем, чтобы поддержать экономику ЕС, страдающую от последствий COVID-19», – сообщила BNS пресс-служба президента.
В документе, который в среду рассматривало правительство Литвы, утверждается, что Литве особо важны общие закупки медицинских средств в ЕС, упрощение передвижения грузового транспорта через границы, вовлечение ЕС в возвращение граждан из третьих стран.
Правительство предупредило, что пандемию коронавируса поощрила кампанию дезинформации, целью которой является расколоть общество, поэтому необходима схема, которая бы позволила предотвратить путь распространения ложной информации.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę