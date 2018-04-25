Г. Науседа с премьером и министрами обсудит готовность к угрозам БелАЭС

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник встретится с премьер-министром и несколькими министрами, чтобы обсудить готовность к угрозам, которые создает Белорусская АЭС (БелАЭС) в Островце.

«На встрече президент обсудит готовность правительства, министерств и прочих ведомств Литвы к реализации положений законов о защите здоровья жителей страны и окружающей среды, готовность системы гражданской безопасности и вопросы попадания на литовский рынок электроэнергии, производимой небезопасным образом», – сообщил BNS советник президента Антанас Бубнялис.

По его словам, президент также поинтересуется, как государственный резерв подготовился к возможным инцидентам на БелАЭС.

Во встрече в Президентском дворце примут участие премьер-министр Саулюс Сквярнялис, министры энергетики Жигимантас Вайчюнас, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, министр внутренних дел Рита Тамашунене.

В свете подготовки Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце к производству электроэнергии, литовский президент Гитанас Науседа заявил, что проект создает угрозу безопасности граждан Евросоюза.

В понедельник вместе с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом обсудил по телефону проблемы безопасности этой АЭС, находящейся рядом с границей Литвы, планирующееся вскоре начало производства электроэнергии на ней, меры солидарности ЕС.

«Белорусская АЭС создает угрозу безопасности граждан ЕС, поэтому необходимо остановить такой безответственный запуск БелАЭС. Кроме того, ЕС не должен впускать на рынок электроэнергию производителей третьих стран, которые не соблюдают высшие стандарты ядерной безопасности и охраны окружающей среды», – подчеркнул Г. Науседа.

БелАЭС строится всего лишь в 50 километрах от крупнейшего города Литвы и столицы — Вильнюса. В начале августа российская корпорация «Росатом», строящая БелАЭС, начала загрузку атомного топлива в первый реактор.

Беларусь заявляет, что планирует подключить первый блок станции к энергетической системе страны в конце этого года, а на полную мощность станция должна начать работать в феврале 2021 года.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды.