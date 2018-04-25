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Г.Науседа с рабочим визитом отправляется в Финляндию

Коллаж ЛК

Президент Гитанас Науседа во вторник с рабочим визитом отправляется в Финляндию, где встретится с руководством страны.

По сообщению Президентуры, в ходе визита запланированы встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Антти Ринне и спикером парламента Матти Ванханеном.

По словам Г. Науседы, роль Финляндии как близкого и важного партнера для Литвы постоянно растет .

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«Литва ценит интенсивный и дружеский диалог между двумя странами, особенно в области экономики, энергетики и транспортной инфраструктуры. Обе страны вовлечены в интенсивное региональное сотрудничество Северных и Балтийских стран (NB8) », — говорится в заявлении президента.

В ходе визита лидеры обсудят двусторонние отношения и возможности для укрепления экономических связей.

«Финляндия является девятым по величине иностранным инвестором в нашей стране. Президенты также обсудят вопросы региональной безопасности, отношений с Восточным соседством, ядерной безопасности, партнерства НАТО и борьбы с гибридными угрозами », — говорится в заявлении.

По итогам обсуждений лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

На встрече с премьер-министром Финляндии будет обсуждаться повестка дня Европейского Союза — Brexit, пакет мер по обеспечению мобильности, изменение климата и новый многолетний бюджет ЕС.

В этом полугодии Финляндия председательствует в Европейском Совете .

В Хельсинки президент Науседа возложит венок к могиле финского героя Карла Маннергейма.

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