Г.Науседа с рабочим визитом отправляется в Финляндию

«Литва ценит интенсивный и дружеский диалог между двумя странами, особенно в области экономики, энергетики и транспортной инфраструктуры. Обе страны вовлечены в интенсивное региональное сотрудничество Северных и Балтийских стран (NB8) », — говорится в заявлении президента.

В ходе визита лидеры обсудят двусторонние отношения и возможности для укрепления экономических связей.

«Финляндия является девятым по величине иностранным инвестором в нашей стране. Президенты также обсудят вопросы региональной безопасности, отношений с Восточным соседством, ядерной безопасности, партнерства НАТО и борьбы с гибридными угрозами », — говорится в заявлении.

По итогам обсуждений лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

На встрече с премьер-министром Финляндии будет обсуждаться повестка дня Европейского Союза — Brexit, пакет мер по обеспечению мобильности, изменение климата и новый многолетний бюджет ЕС.

В этом полугодии Финляндия председательствует в Европейском Совете .

В Хельсинки президент Науседа возложит венок к могиле финского героя Карла Маннергейма.