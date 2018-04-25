Г. Науседа: С. Тамкявичюс – пример несломимой решимости и борьбы за свободу вероисповедения

Фото BFL/ Миндаугаса Вайчюлиса

🔊 Воспроизвести

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что назначенный кардиналом Каунасский архиепископ-эмерит Сигитас Тамкявичюс стал примером борьбы за свободу слова и вероисповедания.

В поздравительном сообщении глава государства отметил, что верность священника своему призванию и сегодня вдохновляет большинство из нас.

«С. Тамкявичюс, редактировавший 11 лет издаваемую в подполье «Хронику Католической Церкви Литвы», стал примером упорства, несломимого духа и решимости, борьбы за свободу слова и веры», – говорится в заявлении президента.

«Будущего кардинала глава государства поблагодарил за духовную поддержку и пожелал ему еще большей самоотдаче своей службе, наилучшего здоровья, энергии и сил», – говорится в сообщении администрации президента.

В воскресенье папа Франциск сообщил, что назначает бывшего Каунасского архиепископа Сигитаса Тамкявичюса кардиналом за его почетное служение Церкви.

В целом папа назначил 13 новых кардиналов. Они будут официально назначены 5 октября.

С. Тамкявичюс не сможет участвовать в выборах нового папы по возрасту – Святого Отца выбирают кардиналы, моложе 80 лет.

За заслуги перед Литвой С. Тамкявичюс был награжден государственными наградами.

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С. Тамкявичюс в годы советской оккупации был диссидентом, выпускал подпольную «Хронику Католической Церкви Литвы» За антисоветскую деятельность его допрашивали в тюрьме КГБ в Вильнюсе, он был в советских лагерях для политосужденных.

С 1996 по 2015 год С. Тамкявичюс был Каунасским архиепископом.

Фото BFL/Андрюс Уфартас

В прошлом году во время визита Франциска в Литву С. Тамкявичюс сопровождал Святого Отца во время его посещения бывшей тюрьмы КГБ, где С. Тамкявичюс был заключенным в 1983 году.

Папа заявил, что С. Тамкявичюс назначается кардиналом с учетом его служения Церкви.

Последние новости