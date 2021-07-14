Г. Науседа считает, что Минобороны недостаточно поощряет вакцинацию

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа считает, что Министерство обороны прилагает недостаточные усилия для поощрения вакцинации.

«К сожалению, я хотел бы видеть более активные усилия Министерства обороны и действия в поощрении вакцинации. Складывается впечатление, что декабрьского плана из 130 пунктов, или хотя бы плана из пяти шагов по поощрению вакцинации сейчас, просто нет», – заявил в среду президент Г. Науседа на годовой пресс-конференции.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Он отметил, что в данный момент у Литвы достаточно вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения страны.

«Как мы и обещали, вакцин сегодня в Литве достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения страны. Усилиями Евросоюза мы уже получили 3,2 млн доз вакцин, из которых сегодня, к сожалению более 800 тыс. не использованы и пылятся морозильниках», – отметил президент.

В Литве как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили 46% населения, однако в последнее время масштабы вакцинации в стране сократились.

В целом Литва получила 3 млн 203 тыс. 455 доз прививок, из них использованы 2 млн 373 тыс. 693 дозы.

Неиспользованными в данный момент остаются более 829,7 тыс. доз вакцин.