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Г. Науседа: ситуация под контролем, коронавирус можно обуздать за 3–4 месяца

Фото www.pixabay.com

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Литве под контролем, а азиатский опыт показывает, что, если общество должным образом соблюдает карантин, то ему удастся обуздать вирус за три или четыре месяца. 

«В данный момент я действительно вижу, что ситуация находится под контролем», – заявил президент в пятницу в интервью BNS.

Г. Науседа утверждает, что правительство можно критиковать за то, что медицинское оборудование или необходимые для анализов реагенты не были доставлены раньше, о сейчас как центральная, так и местные власти, а также медики «делают все, чтобы действия координировались». 

«Поверьте, государственные ведомства действительно делают все, и люди работают ненормированные часы, действительно переносят большие нагрузки по этой причине (…). Мы критикуем,  возможно за то, что не было сделано, а не самих людей, поскольку это необычайно важно, ведь в это сложное время мы должны чувствовать плече друг друга», – сказал глава государства.

Он отметил, что в нынешней ситуации приоритетом должна быть поставка защитных средств медикам. 

«Важно, чтобы медицинская общественность, которая выполняет эту функцию последнего защитника, чувствовала себя в безопасности, сама не была затронута вирусом», – сказал Г. Науседа.

Президент сказал, что опыт Китая и Южной Кореи позволяет надеяться на то, что через 3-4 месяца тенденция может измениться, однако подчеркнул, что различные ограничения могут возникнуть и позднее, чтобы избежать новых пиков распространения вируса.  

«Ситуация, которую пережили как одно, так и другое государство, свидетельствуют о том, что вспышка коронавируса или обострение можно остановить за три, возможно четыре месяца», – сказал Г. Науседа.

«Но в любом случае это не означает, что проблема перестанет существовать, поскольку и далее риск заражения сохранится, условия нераспространения его все равно должны быть ужесточены, и это далеко не будет возврат к точке  A, из которой мы вышли, и возврат к нормальным условиям. Некоторое время потребуется предпринимать меры дополнительной безопасности, чтобы просто после первого всплеска коронавируса не последовали второй или третий»,  – сказал он.

В интервью президент призвал людей соблюдать условия карантина, при необходимости оставаться дома, и при необходимости вносит вклад в акции гражданской солидарности. 

«Я бы хотел поздравить тех людей, которые действительно осознали свой гражданский долг, поняли, что проще всего лишь критиковать, предлагать снять кому-то голову с плеч за невыполнение своих функций – мы сможем это сделать позднее еще много раз. Но сегодня очень важно, чтобы мы сами вносили конкретный вклад в общее дело. Ответственным поведением или деньгами – это уже менее важно», – сказал Г. Науседа.

«Я бы еще раз хотел обратиться к людям, сказать, что поверьте, этот кризис действительно преодолим, и он будет преодолен, и я верю, что с наименьшими затратами и наименьшим риском. А мы еще раз, не только по случаю праздников, но и в момент испытаний почувствовать себя настоящими гражданами своего государства, которые больше всего любят Литву», – сказал  Г. Науседа.

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