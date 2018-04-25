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Г.Науседа: ситуация с коронавирусом стабилизируется, запреты нужно снимать понемногу

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

Ситуация с коронавирусом в Литве стабилизируется, однако условия карантинного режима для бизнеса следует ослаблять понемногу, обеспечивая необходимые требования безопасности, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

По его словам, о положительных тенденциях свидетельствует показатель, за какое время удваивается число заразившихся коронавирусом людей.

«Я очень надеюсь, что мы понемногу стабилизирует ситуацию», — сказал в понедельник на пресс-конференции Г. Науседа после встречи с премьером Саулюсом Сквярнялисом.

«Показатель, который широко используется в международной практике — в течение какого времени, скольких дней число заразившихся коронавирусом людей увеличивается вдвое — эта продолжительность увеличивается и вскоре она может достигнуть того рекомендуемого периода 12-14 дней, который считается хорошим началом старта для уменьшения сроков карантина и определённого возвращения экономики к нормальному порядку», — добавил президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что «очень важно не допустить роковую ошибку и не «отпустить» экономику раньше, чем наша ситуация позволяет это сделать».

«Вот почему даже в том случае, если после Пасхи будет принято решение немного смягчить условия карантина, это должно делаться очень выборочно, с учётом конкретной отрасли экономики, конкретных угроз и, конечно, при условии соблюдения необходимых мер безопасности», — сказал Г. Науседа.

«Думаю, что даже в отношении этих единиц бизнеса должна применяться дифференцированная политика, и не ко всем одинаково можно успешно применять тактику защитных средств и свести риск к минимуму», — сказал он.

 Изменения в режиме карантина кабмин намерен рассмотреть в среду.

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