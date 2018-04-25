Г. Науседа: ситуация в Беларуси не меняется, Европе следует обсудить санкции

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что ситуация в Беларуси не меняется, поэтому Европе следует подумать о втором пакете санкций для белорусского режима.

Он сказал это в четверг, когда прибыл в Брюссель для участия во встрече Европейского совета.

«К сожалению, должен сказать, что ситуация не меняется, и мы видим усилия режима с целью наказания и преследования жителей Беларуси, мирных участников протестов», — сказал журналистам глава Литвы.

По его словам, Европе следует скоординировать усилия и политику в отношении белорусского режима.

Г. Науседа также подчеркнул, что не следует поддаваться самообману в связи с действиями авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко — его встречей с находящимися в СИЗО задержанными лидерами оппозиции.

«На мой взгляд, это попытка выиграть время и взять ситуацию под контроль, в связи с чем Евросоюзу (ЕС) следует рассмотреть второй шаг — второй пакет акций», — добавил он.

Президент Литвы также выразил благодарность странам Европы, которые отозвали своих послов для консультаций после того, как минский режим потребовал от Литвы и Польши сократить число работающих в посольствах дипломатов.

Г. Науседа с удовлетворением отметил солидарность стран.