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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Г.Науседа скептически оценивает возможность расследования ситуации с ДГБ в сейме

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что скептически оценивает вероятность парламентского расследования ситуации в Департаменте госбезопасности (ДГБ) и выразил доверие расследованию правоохраны и его выводам. 

«Я, честно говоря, скептически смотрю на такую перспективу, поскольку, прежде всего, считаю, что такие расследования должны начинаться с тех служб, которые квалифицированы предоставить ответ, было ли что-то плохое и были ли нарушены законы, или этого не было», – сказал глава государства в интервью радиостанции Zinu radijas во вторник.

«Такие выводы у нас сегодня есть. Появились ли за это время какие-то дополнительные факторы, информация, из-за которой следовало бы возобновить расследование, по моим данным, точно нет», – сказал он.

В ответ на вопрос о его оценке расследования правоохранительных органов самого главы ДГБ Дарюса Яунишкиса, Г. Науседа сказал, что доверяет как Службе спецрасследований, так и Генпрокуратуре. 

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«Я не думаю, что у них есть такая мотивации что в целом они могут работать, скажем так, под влиянием кого-то», – сказал президент. 

«Они представили свои выводы, как я упоминал, представили оба ведомства, и сейчас нужно просто выяснить, рутинная ли это работа ДГБ, в рамках которой, они например, проверяют, не соседние ли страны, не совсем дружественные по отношению к независимости Литвы пытаются оказывать влияние на выборы президента и других ветвей власти, а делать это действительно их обязанность – наконец, я считаю, что ДГБ регулярно представляет определенные отчеты о попытках других стран оказывать влияние на внутреннюю политическую жизнь Литвы, или это, как вы говорите, вмешательство в политические процессы, в котором ДГБ является активным участником», – отметил президент.

«Сегодня я точно могу сказать, что активного вмешательства ДГБ в политические процессы нет, разве что будет представлена дополнительная информация, и мы сможем ее проанализировать», – добавил он.

Глава государства сказал, что серьезно оценивает возможность назначить нынешнего руководителя ДГБ Дарюса Яунишкиса на второй срок полномочий. 

В вопросе сборе департаментом информации об окружении Г. Науседы в бытность кандидатом в президенты, глава государства сказал, что не ясно, зачем бы ему было собирать негативную информацию о членах собственной команды. 

«Если руководствоваться теориями заговора, то, прежде всего, неясно, зачем мне бы понадобилось собирать негативную информацию о членах собственной команды, а во-вторых, и что важнее – согласитесь, что когда там события происходят летом 2018 года, то кем я был тогда? Я был старшим экономистом банка SEB, а с седьмого сентября безработным»,  – рассуждал глава государства.

«Это только предположения и полные фантазии», – добавил Г. Науседа, отвечая на вопрос о том, могло ли руководство ДГБ собирать информацию и передавать именно ему. 

На прошлой неделе стало известно, что высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Г. Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.  

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета. Бывший глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас считает, что представленные данные свидетельствуют о том, что ДГБ мог вмешиваться в политические процессы. 

ДГБ же утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, строго соблюдал законы. Разведывательное ведомство утверждает, что могло проверять информацию  по поручению в рамках задачи выявления возможного вмешательства иностранных государств в выборы.  

В. Бакаc передал материал Службе спецрасследований и Генпрокуратуре, а, узнав, что расследование не проводится, предложил правлению сейма инициировать парламентское расследование.

Во вторник КНБО собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ситуацию с ДГБ. 

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