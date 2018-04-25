Г. Науседа: Снижение заградительного барьера возможно лишь на выборах 2024 года

Nuotrauka www.lrp.lt/ Robertas Dačkus

Снижение заградительного барьера для партий и коалиций в Литве возможно лишь на парламентских выборах 2024 года, утверждает президент Гитанас Науседа.

По его словам, снижение барьера на выборах в следующем году было бы неправильным.

«Прежде всего, я считаю, что сам закон готовится слишком поздно. Поэтому у общественности создается впечатление, что он готовится только ради предстоящих выборов, и, я считаю, что такое впечатление совершенно неправильное», – сказал в четверг глава государства в передаче портала delfi.lt «В центре внимания».

По его словам, не нужно менять закон, когда остается так мало времени до парламентских выборов.

Очередные выборы в сейм намечены на октябрь 2020 года.

«Именно в этом смысле следовало бы оценить, и, возможно, прозвучавшее ранее из моих уст предложение применить планки в 4 и 6%. Да, теоретически, я сейчас не отказываюсь от того, что такая идея может иметь место, это уравняло бы избирательные принципы, но это должно делаться только к следующим выборам, а не к тем, которые уже вскоре состоятся», – сказал президент.

Президент Г. Науседа в четверг наложил вето на принятый сеймом закон, снижающий до 3% заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий, а для коалиций – до 5%.

Сейчас партии участвуют в распределении мандатов, если достигают рубежа в 5%, а коалиции – в 7%.

Президент считает, что «установление более низких избирательных барьеров в многомандатном округе привело бы к большей фрагментации сейма, осложнило бы формирование правящей коалиции и помешало бы слаженной работе сейма и правительства».

Ранее президент выражал поддержку предложению снизить барьеры до 4 и 6%.

Сейм большинством голосов правящих принял поправку о снижении выборного барьера 10 декабря.

Правящие в Литве «аграрии» с социал-трудовиками уверяют, что у них будет достаточно голосов, чтобы весной преодолеть вето президента Гитанаса Науседы на закон о снижении выборного барьера.

Голосование по вето президента в сейме состоится в январе.