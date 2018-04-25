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TOP,Новости,Сейм Литвы

Г.Науседа: безответственно сомневаться в соглашении по обороне

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что со стороны политических партий было бы безответственно сомневаться в соглашении по оборонным расходам.

Год назад парламентские партии Литвы договорились к 2030 году выделить на оборону 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП), однако в последние дни дискуссии о выполнении соглашения вызвало предложение комитета сейма по изменению формулировки закона о бюджете в разделе заимствований на оборонные нужды.

«Сейчас было бы совершенно безответственно собственными же руками ставить под вопрос это национальное соглашение», – завил Г. Науседа журналистам в Президентском дворце.

«По моему глубокому убеждению, это перечеркнет доверие ко всем национальным соглашениям в будущем, а такие ожидаются и в сфере образования, и, возможно, в сфере здравоохранения»– добавил он.

«Давайте поступать ответственно, уважать принятые нами же документы, поскольку это было национальное соглашение, подписанное не президентом, не премьером, а прежде всего – лидерами политических партий», – сказал глава государства.

По его словам, соблюдать обязательства в сфере безопасности Литва должна и в том случае, если надеется получить более значительную поддержку союзников по НАТО.

В среду Комитет сейма по бюджету и финансам (КБФ) предложил изменить формулировки оборонных заимствований в Законе о государственном бюджете на 2020 год.

КБФ предлагает, чтобы оборонное ведомство могло брать кредит в размере не менее предусмотренного государственного финансирования обороны — 2,01% ВВП. Правительство в проекте бюджета предусмотрело возможность заимствования до 2,05% ВВП.

Сторонники роста оборонного бюджета утверждают, что его необходимо повышать, чтобы реализовать соглашение партий о выделении обороне 2,5% ВВП к 2030 году.

Однако лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис в четверг заявил, что общественность не поймет дальнейшего роста оборонного финансирования, если власть не выделит недостающие средства учителям и работникам сферы культуры.

Нынешний проект государственного бюджета на следующий год предусматривает выделение более 1 млрд 27 миллионов евро на оборонные расходы, или 2,02% ВВП, принимая во внимание наиболее актуальные прогнозы экономического роста.

В этом году оборонный бюджет составляет около 967 млн евро или 2,03% ВВП.

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