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Г.Науседа согласен с Д.Трампом в том, что будущее принадлежит патриотам

Фото lrp.lt

Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит, что поддерживает мысль президента США Дональда Трампа, которую он высказал в своём выступлении в ООН о том, что будущее принадлежит патриотам.

По словам Г.Науседы, именно патриоты, движимые любовью к своей родине, «толкают нас вперёд», но при этом он указал, что патриотизм не противоречит глобализму.

«Нет никаких сомнений в том, что нация, которая дорожит своей национальной самобытностью, может это делать ещё лучше, будучи составной частью мира, надо только не разбрасывать себя. Я думаю, что эти две вещи идут рука об руку. И мне нравится именно такое  замечание, что мир принадлежит патриотам. Если в конкретных странах нет патриотов, то и в мире не будет патриотов», — сказал Науседа в интервью Литовскому радио LRT в Нью-Йорке.

В своём выступлении в ООН во вторник Д.Трамп атаковал глобальный порядок и сказал, что «глобалисты» не победят.

«Будущее принадлежит не глобалистам. Будущее принадлежит патриотам», — сказал Трамп.

«Будущее принадлежит суверенным и независимым государствам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и уважают различия, которые делают каждую страну особенной и уникальной», — сказал он.

BNS

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