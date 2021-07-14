Г. Науседа: сокращение отчуждения – укрепление государства

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Литовский президент Гитанас Науседа считает, что в данный момент поощрение благосостояния в стране не является справедливым. Он отмечает, что сокращение социального отчуждения является одной из мер укрепления государства.

«Сокращение отчуждения является такой же важной задачей, как и укрепление государства, поскольку это укрепление государства не из вне, а изнутри, чтобы повысить солидарность, добиваться ощущения плеча находящегося рядом человека и того, чтобы в этом государстве все жили удобно, хорошо и не бедствовали», – заявил Г. Науседа на своей годовой пресс-конференции в среду.

Он также отметил, что с макроэкономической точки зрения страна прекрасно устояла перед лицом пандемии, однако для слаженного роста следует сокращать социальное отчуждение, предпринимать существенные изменения в энергетике, «зеленой» экономике, введении цифровых технологий.

«Это не означает, что обычно жители Литвы в полуголодные времена будут ждать, пока спекут больший пирог. Эта дискуссия о пироге – надо ли его все еще печь, или уже можно делить – это я слышу с момента восстановления независимости (…). Все же давайте один раз начнем говорить о том, справедливо ли мы этот пирог делим», – сказал Г. Науседа.

«Будем открытыми: в данный момент мы делим его несправедливо, позволяем становиться тенью, не отменяем необоснованных льгот и исключений», – констатировал президент.

Он отметил, что по показателю внутреннего валового продукта, приходящегося на одного жителя страны, Литва уже практически опередила Португалию и почти догнала Испанию, а также другие государства, которые давно находятся в Евросоюзе.