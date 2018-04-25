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Г.Науседа созывает Госсовет по обороне, тема не сообщается

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду созывает Госсовет по обороне (ГСО), вопросы, которые на нем будут рассматриваться, оставлены без комментариев.

«Вопросы засекречены, поэтому повестка дня не сообщается», – сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

По Конституции ГСО рассматривает и координирует важнейшие вопросы обороны государства. В составе ГСО входят президент, премьер-министр, председатель сейма, министр обороны и главнокомандующий армией, иногда президент приглашает и других должностных лиц.

Заседание ГСО состоится в Президентском дворце в 14.30.

BNS
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