Г.Науседа созывает Госсовет по обороне в связи со скорым стартом БелАЭС

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Литовский президент Гитанас Науседа созывает в четверг Госсовет по обороне (ГСО) в связи с приближающимся стартом Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

ГСО созывается, чтобы дать оценку готовности Литвы защитить население и окружающую среду в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС, на заседании ГСО будет обсуждаться готовность правительства и других органов власти реагировать на угрозы, исходящие от БелАЭС, сообщило президентское ведомство.

«Невзирая на нарушения международных требований в областях ядерной безопасности и природоохраны, в нарушение международных конвенций, не проведя в жизнь рекомендации по стресс-тестам, Беларусь декларирует планы начать в ближайшее время деятельность атомной станции», — говорится в сообщении.

ГСО также обсудит важность ускорения синхронизации Балтийских государств и реализации необходимых мер по защите от угроз, искодящих от небезопасных атомных станций третьих стран.

В заседании примут участие члены ГСО, а также министры иностранных, внутренних дел и энергетики, председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.

Литва законодательно признала исходящую от БелАЭС угрозу для своей нацбезопасности. Литва является самым активным критиком БелАЭС, которая построена вблизи литовско-белорусской границы. Минск отметает претензции Вильнюса по поводу несоблюдения требований к безопасности.