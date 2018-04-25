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Г. Науседа: США – один из основных партнеров в безопасности и экономике

Фото Президентуры/ Робертаса Дачкуса

Литва видит Соединенные Штаты Америки как одного из основных стратегических партнеров в сфере безопасности и развития экономических отношений.

В четверг президент обсудит с членами Литовско-американского совета по бизнесу климат взаимных инвестиций и деловые связи. 

По словам главы государства, Совет по бизнесу – важный партнер в распространении информации о возможностях экономического климата Литвы, ее привлекательности и безопасного предпринимательского окружения. 

Г. Науседа подчеркнул, что Литва всегда поддерживали очень тесные связи с американскими компаниями, которые вносят весомый вклад в рост инвестиций. 

Совет по бизнесу – это ассоциация американских бизнесменов, инвестировавших в Литве, целью которой является привлечение внимания новых компаний. В этом году в Литву прибыли 29 бизнесменов из 11 крупнейших компаний США, 6 из них уже работают в Литве. 

В прошлом году торговый оборот Литвы и США вырос на 7,4% и составил почти 2 млрд евро.

BNS

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