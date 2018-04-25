Г. Науседа : трансатлантические связи ЕС и США станут более искренними

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Литовский президент Гитанас Науседа прогнозирует, что избранный президентом США Джо Байден уделит большее внимание безопасности государств Балтийского региона, а в период его президента, трансатлантические связи между Евросоюзом и США станут более искренними.

«Избранный президент Д. Байден, надеюсь, и далее будет уделять внимание безопасности государств Балтийского региона, особенно в политике безопасности», – сказал Г. Науседа в комментарии, опубликованном администрацией президента по поводу выборов в США.

По словам Г. Науседы, в период президентства Дональда Трампа «достаточно успешно развивалось энергетическое сотрудничество».

«Надеюсь, в этом секторе, у нас также есть потенциал для еще более успешного сотрудничества», – сказал Г. Науседа.

Президент надеется, что во время президентства Д. Байдена укрепятся и станут более сердечными «трансатлантические связи между ЕС и США», которые, по утверждению Г. Науседы, чрезвычайно нужны «в этом неспокойном мире».

«Литва в этой сфере всегда была надежным союзником, и всегда будет вносить максимальный вклад, чтобы эти отношения были прочными, последовательными и твердыми», – отметил Г. Науседа.

По его словам, на Джо Байдена ложится роль объединяющего президента, что чрезвычайно важно «как во внутреннем, так и во внешнем измерении».

«Сегодня единство как никогда нужно и в самих Соединенных Штатах, и, конечно, западные демократии должны добиваться понимания и согласия в принципиальных вопросах, действительно нужен больший вклад западных демократий в современном мире», – сказал Г. Науседа.

В субботу вечером президент Литвы поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Поздравление Г. Науседа опубликовал менее чем через час посте того, как американские СМИ сообщили, что Джо Байден одержал уверенную победу на выборах.

Выборы президента США состоялись во вторник, однако подсчет голосов продолжается до сих пор.