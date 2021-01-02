Г. Науседа убежден, что 2021-ый будет более радостным годом

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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что 2021-ый год принесет более радостные новости по поводу ситуации с пандемией.

Глава государства, используя музыкальную метафору, отметил в новогоднем поздравлении свою «убежденность в том, что в следующем году о пандемии мы будем больше говорить в мажорной, а не в минорной тональности».

Президент также убежден в том, что в приходящем году государство «сделает большой шаг вперед, создавая более зеленую, инновативную и более единодушную, единую Литву».

«Давайте не будем забывать – государство начинается с человека. Процветающую страну могут создавать только свободные, достойные люди, верящие в себя», – сказал Г. Науседа.

BNS